Бах назвал Олимпиаду-2024 одним из своих главных достижений на посту президента МОК

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выделил Олимпиаду-2024 в Париже (Франция) как одно из своих главных достижений на посту главы организации.

«На Олимпийских играх в Париже спортсмены всех 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийской команды беженцев МОК соревновались друг с другом. В то же время они мирно жили вместе в Олимпийской деревне. Несмотря на то что многие из их стран находились в состоянии конфликта, спортсмены уважали друг друга. Спортсмены создали культуру мира, приняли свою роль послов мира.

В Париже они собрались вместе, чтобы выступить с трогательным призывом к миру. В этом призыве приняли участие спортсмены из НОК Украины, России, Израиля, Палестины, Йемена и многих других стран, чьи страны сейчас разделены войной или конфликтом», — приводит слова Баха сайт МОК.