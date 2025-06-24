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Наталья Ищенко: российские синхронистки очень хорошо смотрелись бы на прошлой Олимпиаде

Наталья Ищенко: российские синхронистки очень хорошо смотрелись бы на прошлой Олимпиаде
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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко оценила уровень конкуренции в синхронном плавании на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Смотрела синхронное плавание на Олимпиаде, российских спортсменов, конечно, не хватало. Но уровень, например, китайской сборной был очень хорошим. Российские синхронистки смотрелись бы там очень хорошо. Думаю, скоро мы сами сможем увидеть это и убедиться.

Всегда интереснее смотреть соревнования, когда много сильных представителей, когда высокая конкуренция. Верю, что тем странам, которые действительно за спортивную составляющую, не хватает российской сборной», — сказала Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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