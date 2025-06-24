На ПМЭФ-2025 представили спортивный проект «Выбор сильных»

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) был представлен проект «Единой России» «Выбор сильных». Стенд привлёк звёзд российского спорта, глав регионов, министров и представителей крупного бизнеса. В числе гостей – дзюдоисты Мансур Исаев, Тагир Хайбулаев и Тамерлан Тменов, борцы Давит Чакветадзе, Валерия Коблова и Наталья Воробьёва, самбисты Анатолий Стишак и Руслан Гасымов, гимнастка Светлана Хоркина, фехтовальщик Павел Колобков, конькобежец Николай Гуляев и многие другие. Авторами инициативы выступили главы федераций: Сергей Соловейчик (ФДР), Михаил Мамиашвили (ФСБР), Сергей Елисеев (ВФС) во главе с Александром Карелиным — председатель общественного совета проекта.

«Все мы являемся наследниками славных победных традиций. И у нас есть одна очень важная и амбициозная задача, которую поставил перед нами Владимир Путин: посредством проекта «Выбор сильных», за счёт борьбы, самбо и дзюдо вовлечь в регулярные занятия физической культурой ещё больше наших сограждан. Уверен, что упорство, дисциплина и наша история помогут совместить организационные усилия «Единой России» и замечательные способности трёх федераций», — заявил Александр Карелин.

Официальный старт проекту дали в торжественной обстановке: под вспышки фотокамер и аплодисменты гости перерезали красную ленточку.

«Прекрасный стенд, отличный проект. За годы работы в должности губернатора Хабаровского края мы внедряли в школьную программу самбо, дзюдо и борьбу. Потому я прекрасно понимаю, какая работа ждёт представителей партии и федераций. В «Выборе сильных» примут участие 2900 школ и 250 вузов. Занятия охватят до миллиона школьников и студентов», — отметил масштаб инициативы министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

За три дня федерации-участницы не только презентовали свои программы, но и заключили новые соглашения. Например, Федерация дзюдо России стала партнёром пяти регионов и крупных медиахолдингов. Особое внимание привлекла жеребьёвка Фонбет Континентальной лиги дзюдо.

«Три года поддерживаем Федерацию дзюдо России и считаем это очень важным для нас шагом — как с точки зрения социальной ответственности, так и с точки зрения спортивных результатов. Дзюдо является наиболее популярным видом единоборств в нашей стране благодаря богатой истории и выдающимся спортивным достижениям. Результат нашей совместной работы — успешные выступления российских дзюдоистов на чемпионате мира. Мы гордимся сотрудничеством с такой динамично развивающейся федерацией», — заявил управляющий акционер «Фонбет» Валентин Голованов.

Гости стенда могли не только обсудить перспективы развития единоборств, но и лично испытать себя — примерить кимоно или самбовку, а также провести спарринг с именитыми спортсменами. Один из иностранных участников даже привёз ги для джиу-джитсу, чтобы сразиться с российскими атлетами.

Среди почётных гостей площадки — сенатор Александр Вайнберг, Елена Шмелёва (руководитель Фонда «Талант и успех»), Борис Ротенберг (вице-президент ФДР), губернаторы Александр Богомаз (Брянская область), Радий Хабиров (Республика Башкортостан), Андрей Турчак (Республика Алтай), а также президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.