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Российские спортсмены готовятся к Всемирным играм — 2025: сессия на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) обсудили участие российских атлетов в крупнейшем турнире по неолимпийским видам спорта.

В рамках ПМЭФ-2025 прошла презентационная сессия, посвящённая выступлению российских спортсменов на Всемирных играх — престижном мультиспортивном событии, которое неофициально называют «Олимпиадой для неолимпийских видов».

В мероприятии приняли участие Сергей Елисеев — президент Всероссийской и Европейской федераций самбо; Дмитрий Путилин — президент Федерации муайтай России, вице-президент Европейской федерации муайтай, директор оргкомитета «Всемирные игры дружбы»; Павел Коржавых — восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу, победитель Всемирных игр.

Главной темой сессии стало возвращение российских атлетов на крупнейший турнир после длительного перерыва. В 2025 году Всемирные игры пройдут в Чэнду (Китай) с 7 по 17 августа. В программу включены 34 вида спорта, в том числе муайтай, самбо, джиу-джитсу, каратэ и ушу.

Россияне смогут выступить в нейтральном статусе в девяти дисциплинах. Одними из первых квалификацию прошли бойцы сборной по муайтай — вида спорта, в котором Россия традиционно сильна.

Федерация муайтай России активно развивает международное направление, несмотря на сложности последних лет. В мае 2024 года российская сборная доминировала на чемпионате мира в Анталии, завоевав 36 медалей (17 золотых) и специальную награду Team Spirit за боевой дух.

«Всемирные игры — это большой спортивный праздник и возможность не только показать свои навыки на ринге, но и шанс оценить уровень проведения больших комплексных соревнований. Это возможность быть в тренде, возможность пообщаться с коллегами, быть в повестке, продвигать свои мысли и идеи. Мы провели значительную подготовительную работу на всех направлениях. В Китай едем за победами. Уверен, не подведём», — выразил уверенность в успешном выступлении на Всемирных играх Дмитрий Путилин.

Всемирные игры проводятся под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК), и успешные выступления могут помочь видам спорта войти в олимпийскую программу. Для России это ещё и возможность подтвердить статус ведущей спортивной державы в неолимпийских дисциплинах.

Сергей Елисеев и Павел Коржавых также отметили важность турнира для продвижения самбо и джиу-джитсу на мировой арене.