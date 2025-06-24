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Олимпийская чемпионка Ищенко: нашим синхронисткам будет непросто вернуть мировое лидерство

Олимпийская чемпионка Ищенко: нашим синхронисткам будет непросто вернуть мировое лидерство
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Пятикратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы в синхронном плавании россиянка Наталья Ищенко высказалась о перспективах сборной России в случае возвращения на международную арену.

«Вернуть мировое лидерство России в синхронном плавании, конечно, будет непросто. Синхронное плавание — субъективный вид спорта, но, как говорят наши тренеры, надо быть на три головы выше и стремиться к тому, чтобы вновь завоевать пьедестал», — сказала Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На счету Ищенко два золота Олимпиады в Рио-де-Жанейро (в дуэте и команде), две золотые медали Олимпийских игр в Лондоне (в дуэте и команде) и командное золото Пекина.

Видео: впечатляющие рекорды Олимпийских игр:

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