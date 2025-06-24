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«Газпром-Югра» дома разгромил «Ухту», сравняв счёт в финальной серии Суперлиги

«Газпром-Югра» дома разгромил «Ухту», сравняв счёт в финальной серии Суперлиги
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Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» уверенно выиграл шестую встречу финальной серии с «Ухтой» чемпионата России – 2024/2025 среди команд Суперлиги. Матч, прошедший в Югорске, завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев. Счёт же в серии за титул стал равным – 3-3.

Суперлига . Финал
24 июня 2025, вторник. 16:30 МСК
Газпром-Югра
Югорск
Окончен
4 : 0
Ухта
Ухта
1:0 Рубцов – 11'     2:0 Щимба – 12'     3:0 Понкратов – 22'     4:0 Понкратов – 25'    
Удаления: нет / Емельянов – 24', Мусин-Пушкин – 31'

Мини-футбол. Чемпионат России, Суперлига-2024/2025. Финальная серия. Шестой матч:

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Ухта» (Ухта) — 4:0.

Отметим, что «Ухта» вела в данной серии со счётом 3-1. Решающий матч за титул чемпионов пройдёт в Ухте 28 июня.

В прошлогоднем финале чемпионата России, где также встречались «Ухта» и «Газпром-Югра», победу в серии одержала команда из Югорска.

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