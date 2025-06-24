Шевляков побил рекорд Минакова на дистанции 100 м баттерфляем в финале Кубка России
Поделиться
Чемпион мира 2018 года в эстафете российский пловец Роман Шевляков стал победителем финала Кубка России на дистанции 100 м баттерфляем, побив национальный рекорд. Соревнования проходят в Казани.
Отметим, что предыдущий рекорд России на данной дистанции принадлежал Андрею Минакову (50,82). Он продержался всего 2,5 месяца.
Плавание. Финал Кубка России. Мужчины. 100 м баттерфляй. Финал:
1. Роман Шевляков – 50,70 (рекорд России).
2. Михаил Вековищев – 51,40.
3. Андрей Волков – 52,16.
4. Михаил Антипов – 52,25.
5. Егор Павлов – 52,33.
6. Александр Харланов – 53,34.
Соревнования в Казани стартовали 23 июня и продлятся до 26-го.
Комментарии
- 24 июня 2025
-
20:02
-
20:00
-
19:55
-
19:30
-
19:29
-
19:23
-
19:17
-
19:05
-
18:42
-
18:28
-
17:50
-
17:43
-
17:31
-
17:25
-
16:23
-
15:50
-
14:55
-
11:52
-
10:23
-
10:17
- 23 июня 2025
-
23:34
-
22:16
-
21:11
-
20:42
-
20:18
-
20:10
-
19:59
-
19:56
-
19:56
-
19:50
-
19:30
-
19:27
-
18:18
-
18:17
-
16:46