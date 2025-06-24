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Шевляков побил рекорд Минакова на дистанции 100 м баттерфляем в финале Кубка России

Шевляков побил рекорд Минакова на дистанции 100 м баттерфляем в финале Кубка России
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Чемпион мира 2018 года в эстафете российский пловец Роман Шевляков стал победителем финала Кубка России на дистанции 100 м баттерфляем, побив национальный рекорд. Соревнования проходят в Казани.

Отметим, что предыдущий рекорд России на данной дистанции принадлежал Андрею Минакову (50,82). Он продержался всего 2,5 месяца.

Плавание. Финал Кубка России. Мужчины. 100 м баттерфляй. Финал:

1. Роман Шевляков – 50,70 (рекорд России).
2. Михаил Вековищев – 51,40.
3. Андрей Волков – 52,16.
4. Михаил Антипов – 52,25.
5. Егор Павлов – 52,33.
6. Александр Харланов – 53,34.

Соревнования в Казани стартовали 23 июня и продлятся до 26-го.

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