Шевляков побил рекорд Минакова на дистанции 100 м баттерфляем в финале Кубка России

Чемпион мира 2018 года в эстафете российский пловец Роман Шевляков стал победителем финала Кубка России на дистанции 100 м баттерфляем, побив национальный рекорд. Соревнования проходят в Казани.

Отметим, что предыдущий рекорд России на данной дистанции принадлежал Андрею Минакову (50,82). Он продержался всего 2,5 месяца.

Плавание. Финал Кубка России. Мужчины. 100 м баттерфляй. Финал:

1. Роман Шевляков – 50,70 (рекорд России).

2. Михаил Вековищев – 51,40.

3. Андрей Волков – 52,16.

4. Михаил Антипов – 52,25.

5. Егор Павлов – 52,33.

6. Александр Харланов – 53,34.

Соревнования в Казани стартовали 23 июня и продлятся до 26-го.