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Рекордсменка мира Чикунова обрадовалась разрешению на общение со СМИ на ЧМ в Сингапуре

Рекордсменка мира Чикунова обрадовалась разрешению на общение со СМИ на ЧМ в Сингапуре
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Чемпионка Европы на короткой воде, рекордсменка мира российская пловчиха Евгения Чикунова отреагировала на новость, что World Aquatics разрешила российским спортсменам общаться со СМИ на чемпионатах мира и других стартах под её эгидой. Ранее россиянам, допущенным в нейтральном статусе, было строго запрещено общение со СМИ во время любых мероприятий World Aquatics.

«Отличные новости. Грустно что не было возможности общаться со СМИ в Будапеште, страдают от этого все, и журналисты, и спортсмены. Поэтому сейчас всё будет как надо, это радует», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ближайший крупный международный старт — чемпионат мира — 2025, который пройдёт в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

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