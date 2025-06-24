Чикунова: когда привыкла к скоростям побыстрее, тяжело воспринимать такие секунды

Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова поделилась впечатлениями после заплыва на дистанции 200 м брассом в финале Кубка России, который проходит с 23 по 26 июня в Казани.

«200 брассом плыть никогда не просто. Время нормальное, хорошее для текущей ситуации с тренировками. Конечно, когда привыкла к скоростям побыстрее, тяжело воспринимать потом такие секунды, говорить, что это нормальное время, но плыву под нагрузкой. Не расстраиваемся, всё идёт как надо.

Не было пальца вверх от тренера, поэтому немного волнуюсь. Однако для меня самое главное, что сделала на дистанции всё, ни о чём не жалею. Не было каких-то ошибок с моей стороны, так что всем довольна», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.