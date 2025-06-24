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Пригода: общение с журналистами — это наша работа, и мы выполняем свой долг исправно

Пригода: общение с журналистами — это наша работа, и мы выполняем свой долг исправно
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Чемпион мира и Европы на короткой воде Кирилл Пригода рассказал о своём опыте взаимодействия со СМИ во время соревнований.

«Обещать, что буду общаться со СМИ не буду – мы, спортсмены, люди очень суеверные, ритуальные, обещаний никаких не даём. Но я никогда не закрываюсь от общения с аудиторией, с публикой. Другое дело, что, когда полностью в работе, в моменте, комментарии могут быть суховаты. Что-то реально интересное можно выжать уже после решающего заплыва. Соревноваться всегда сложно, есть общение со СМИ или нет.

Будапешт был интересен и по-своему уникален. Помню, когда на сотке брассом взял серебро, а китаец взял золото, я уже успел выйти с заплыва, снять штаны, искупаться, подтянуться, даже с массажистом договорился. Потом выхожу в туалет, и китаец только выходит из коридора, где СМИ. И я про себя думаю, у тебя ноги в сухофрукты не превратились? Но общение с журналистами – это тоже наша работа, и мы выполняем свой долг исправно. Никто ни от кого не закрывается, все открыты», – передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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