Магнус Карлсен проиграл 15-летнему россиянину на онлайн-турнире «Титульный вторник»
Поделиться
16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен проиграл 15-летнему россиянину Максиму Иванникову из Москвы в 3-м туре онлайн-турнира по блицу «Титульный вторник».
У Иванникова всю партию был перевес по позиции, и он смог довести его до победы. Россиянин играл белыми, его победная позиция выглядит следующим образом:
Фото: chess.com
«Титульный вторник» — еженедельный призовой онлайн-турнир по блицу. В нём могут принять участие только игроки с международными званиями. Отметим, что в официальном мировом рейтинге блица результаты данных соревнований не учитываются.
Комментарии
- 24 июня 2025
-
20:02
-
20:00
-
19:55
-
19:30
-
19:29
-
19:23
-
19:17
-
19:05
-
18:42
-
18:28
-
17:50
-
17:43
-
17:31
-
17:25
-
16:23
-
15:50
-
14:55
-
11:52
-
10:23
-
10:17
- 23 июня 2025
-
23:34
-
22:16
-
21:11
-
20:42
-
20:18
-
20:10
-
19:59
-
19:56
-
19:56
-
19:50
-
19:30
-
19:27
-
18:18
-
18:17
-
16:46