Пригода: акклиматизация сказывается, было много перелётов, начинает накрывать

Чемпион мира и Европы на короткой воде российский пловец Кирилл Пригода поделился впечатлениями от выступления в финале Кубка России в Казани.

«Сегодня, по ощущениям, плылось лучше, но чувствую, что немного акклиматизация сказывается. Было много перелётов, возвращение домой. И как раз на четвёртый-пятый день акклиматизация начинает накрывать. Тем не менее, как говорит тренер, неважно, какие условия, главное – вставать и работать. Хорошо поработали, спасибо парням за борьбу, цеплялись, сразу же шли в бой, не играли втихую. Было интересное, однако самое интересное впереди.

Адреналина из-за того, что упустил промежуточное лидерство, не почувствовал, всё-таки ситуация была максимально знакомой. Адреналин будет чувствоваться, когда будет что-то новое, чего не испытывал ранее. А здесь всё домашнее, знакомое, родное. Тем не менее было непросто, парни хорошо работают», – передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.