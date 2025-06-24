Кирсти Ковентри высказалась о важности сохранения ценностей олимпийского движения

Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри высказалась о важности совместной работы над сохранением ценностей олимпийского движения и созданием возможностей для будущих поколений.

«Это потрясающе. Это невероятно. И я до сих пор не могу поверить, что в 1992 году, когда я мечтала поехать на Олимпийские игры и завоевать золотую медаль для Зимбабве, я когда-либо окажусь здесь — вместе с вами — помогая воплощать эти мечты в реальность для всё большего числа молодых людей по всему миру.

Члены МОК — это хранители этого движения. Как олимпийское движение, как федерации, как НОКи, как наши спонсоры и партнёры — мы все являемся хранителями этой невероятной платформы. И дело не только в мультиспортивном событии. Это платформа, чтобы вдохновлять. Это платформа, чтобы менять жизни. Это платформа, чтобы дарить надежду. Это нечто, к чему нельзя относиться легкомысленно, и я с нетерпением жду совместной работы со всеми вами, чтобы мы продолжали вдохновлять, продолжали менять жизни и — в нашем сегодняшнем разделённом мире — продолжали быть маяком надежды», – приводит слова Ковентри пресс-служба МОК.