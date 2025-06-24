Гайфутдинова: мандраж перед ЧМ? У меня пока нет понимания, что мы уже там

Российская пловчиха Алина Гайфутдинова поделилась настроем на выступление на чемпионате мира – 2025, который пройдёт в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

«Приятно побеждать. Не всё получилось, поэтому нет бури эмоций. Но, возможно, сейчас и не должно получаться всё как хочешь, все прекрасно понимают, что плывём под нагрузками. Однако радость от результата есть.

Подводить форму будем впритык к Сингапуру, если сейчас выходили бы на пик, была бы большая яма, из которой мы выбраться уже бы и не успели. Сейчас важно доработать Кубок России, это хорошая тренировка, проверка себя. И дальше – готовиться к ЧМ.

Подготовка не ломается от старта, мы работаем в правильной зоне, поэтому всё попало как надо. Тренер говорила, что неделей позже старт был бы идеальнее, но и так хорошо. Мандража перед ЧМ нет, пока что нет понимания, что мы уже там. Возможно, накроет на предстартовом сборе, пока что просто готовимся как к обычному соревнованию. В голове ЧМ не прокручиваем», – передаёт слова Гайфутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.