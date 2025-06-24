Клепикова — о финале Кубка России: главная цель — набраться хорошего настроения

Двукратная чемпионка мира по плаванию на короткой воде Дарья Клепикова прокомментировала своё выступление на дистанции 100 м баттерфляем в финале Кубка России, который проходит с 23 по 26 июня в Казани.

«Довольна результатом. Конечно, хочется рекорд России, но мы под нагрузками, так что всё нормально. Как получится, так получится, однако всегда хочется получше. Поэтому… почему бы и нет? Я всегда готова плыть.

Здорово, что сейчас можно простартоваться, попробовать всё перед главным стартом. Понять, какие ошибки, чего не хватает. Все очень взволнованы, в Казани главная цель – набраться хорошего настроения, получить удовольствие от соревнований. Работаем на тренировках, отдыхаем здесь», – передаёт слова Клепиковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.