Пантина — о победе в финале КР: был застой, хочется выйти на свой привычный результат
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18-летняя российская пловчиха Арина Пантина оценила свою победу в финале Кубка России в Казани на дистанции 400 м вольным стилем.
Плавание. Финал Кубка России. Мужчины. 400 м вольный стиль. Финал:
1. Арина Пантина – 4.12,67.
2. Елизавета Козубовская – 4.14,30.
3. Анастасия Саратова – 4.17,55.
«Сегодняшними цифрами довольна больше, цель была улучшиться на 400 м, улучшить свой собственный результат, перебороть себя. Дело в цифрах, застой был, хотелось выйти на свой привычный результат», – передаёт слова Пантиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Соревнования в Казани стартовали 23 июня и продлятся до 26-го.
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