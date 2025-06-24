Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олимпийский чемпион Грант Холлоуэй вновь проиграл финал забега на 110 м с барьерами

Олимпийский чемпион Грант Холлоуэй вновь проиграл финал забега на 110 м с барьерами
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2024 года, трёхкратный чемпион мира в беге на 110 м с барьерами американец Грант Холлоуэй проиграл очередной старт на коронной дистанции.

Холлоуэй стал вторым в финале забега в беге на 110 м с барьерами на традиционном, 64-м по счёту турнире Ostrava Golden Spike в рамках Континентального тура WA-2025. В финишном створе Грант уступил соотечественнику Дилану Бирду.

Лёгкая атлетика. Ostrava Golden Spike — 2025. Бег на 110 м с барьерами:

1. Дилан Бирд (США) – 13,13.
2. Грант Холлоуэй (США) – 13.13.
3. Энцо Дисль (Австрия) – 13.25.

Соревнования в Остраве (Чехия) пройдут с 24 по 25 июня.

Несколько дней назад, на этапе Бриллиантовой лиги в Париже Холлоуэй на коронной дистанции и вовсе стал пятым.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android