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Олимпийский чемпион Грант Холлоуэй вновь проиграл финал забега на 110 м с барьерами

Олимпийский чемпион 2024 года, трёхкратный чемпион мира в беге на 110 м с барьерами американец Грант Холлоуэй проиграл очередной старт на коронной дистанции.

Холлоуэй стал вторым в финале забега в беге на 110 м с барьерами на традиционном, 64-м по счёту турнире Ostrava Golden Spike в рамках Континентального тура WA-2025. В финишном створе Грант уступил соотечественнику Дилану Бирду.

Лёгкая атлетика. Ostrava Golden Spike — 2025. Бег на 110 м с барьерами:

1. Дилан Бирд (США) – 13,13.

2. Грант Холлоуэй (США) – 13.13.

3. Энцо Дисль (Австрия) – 13.25.

Соревнования в Остраве (Чехия) пройдут с 24 по 25 июня.

Несколько дней назад, на этапе Бриллиантовой лиги в Париже Холлоуэй на коронной дистанции и вовсе стал пятым.