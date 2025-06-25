Шелли-Энн Фрейзер-Прайс подтвердила, что завершит легендарную карьеру в конце 2025 года

Трёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница 10 золотых медалей летних чемпионатов мира ямайская бегунья Шелли-Энн Фрейзер-Прайс завершит свою легендарную карьеру в конце 2025 года. Она вновь подтвердила это на эксклюзивном мероприятии Nike в честь своих достижений.

38-летняя спортсменка выступит на последнем для себя чемпионате Ямайки по лёгкой атлетике на текущей неделе.

«В ближайшие два дня я в последний раз появлюсь на Национальном стадионе, и, честно говоря, это один из тех моментов, которые я жду с нетерпением. Знаете почему? Потому что мне абсолютно нечего терять, я могу только приобрести.

Именно ваша любовь, поддержка и ободрение помогли мне выжить. Сейчас, когда я выхожу на трек, речь идёт не только о соревнованиях, но и о том, что это вообще возможно. Именно так мы продолжаем менять представление о женских элитных спринтерских гонках. Речь идёт о вашем времени, об уважении к своему времени. Главное — знать, чего ты хочешь, и идти к этому до конца», — приводит слова Фрейзер-Прайс NBC.

Фрейзер-Прайс выросла в районе Уотерхаус (Кингстон). Известно, что из-за бедноты ей приходилось делить одну кровать с мамой и двумя братьями. Также Шелли долгое время тренировалась босиком, пока в шестом классе тренер сам не купил ей шиповки.