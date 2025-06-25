Международная федерация плавания разрешила россиянам общаться со СМИ

Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла запрет на общение российских и белорусских спортсменов со СМИ во время соревнований под своей эгидой, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу организации. Ранее такой пункт был в правилах для получения нейтрального статуса.

Правила якобы были изменены в понедельник, 23 июня. Теперь нейтральные спортсмены и их вспомогательный персонал получили право общаться со СМИ. При этом отмечается, что во время общения им не разрешается «комментировать любой конфликт, любую страну, находящуюся в состоянии конфликта, и любую другую тему, которая связывала бы их участие в мероприятиях со страной, находящейся в состоянии конфликта, и/или их национальной федерацией». Таким образом, все комментарии нейтральных спортсменов и их вспомогательного персонала должны быть строго ограничены их выступлением на соревнованиях.

Ближайший крупный международный старт — чемпионат мира — 2025, который пройдёт в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.