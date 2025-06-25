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Президент МОК Ковентри в четверг может высказаться о допуске России на соревнования

Президент МОК Ковентри в четверг может высказаться о допуске России на соревнования
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри может выразить свою позицию по поводу допуска россиян на турниры на пресс‑конференции после заседания исполкома организации в четверг, 26 июня.

— Когда новый президент МОК Ковентри выскажет свою позицию по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования?
— После заседания исполнительного совета МОК в четверг состоится традиционная пресс‑конференция. Это возможность задать вопросы по любой теме, связанной с олимпийским движением, — приводит слова представителя пресс-службы МОК «Матч ТВ».

Ковентри вступила в должность президента МОК в понедельник, 23 июня.

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