Синхронист Мальцев — о ЧМ-2025: пока не особо радуемся — настроены на работу

Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев высказался по поводу возвращения на международные старты после нескольких лет бана.

Российские спортсмены, представляющие водные виды спорта, готовятся выступить на ЧМ-2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.

«У нас очень рабочий настрой. Слухи разные, неизвестно, как нас примут на международной арене, неизвестно, как правила будут работать, поэтому пока особо не радуемся — настроены на работу, чтобы как можно лучше подготовиться», — приводит слова Мальцева ТАСС.

Ранее стало известно, что российским спортсменам разрешили общаться со СМИ во время ЧМ-2025.