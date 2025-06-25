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Синхронист Мальцев — о ЧМ-2025: пока не особо радуемся — настроены на работу

Синхронист Мальцев — о ЧМ-2025: пока не особо радуемся — настроены на работу
Александр Мальцев
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Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев высказался по поводу возвращения на международные старты после нескольких лет бана.

Российские спортсмены, представляющие водные виды спорта, готовятся выступить на ЧМ-2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.

«У нас очень рабочий настрой. Слухи разные, неизвестно, как нас примут на международной арене, неизвестно, как правила будут работать, поэтому пока особо не радуемся — настроены на работу, чтобы как можно лучше подготовиться», — приводит слова Мальцева ТАСС.

Ранее стало известно, что российским спортсменам разрешили общаться со СМИ во время ЧМ-2025.

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