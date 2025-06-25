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Исполнительный директор ФШР: только положительные ожидания от нового президента МОК

Исполнительный директор ФШР: только положительные ожидания от нового президента МОК
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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв высказался по поводу прихода к должности главы МОК Кирсти Ковентри. Спортивный чиновник отметил, что ожидает восстановления россиян в правах в связи с этой новостью.

«Не помню, кто конкретно это сказал, но я могу только процитировать: Бах — человек, полностью уничтоживший олимпийское движение. Хуже быть не может, поэтому с приходом нового президента МОК ожидания только положительные. Посмотрим. При этом, на мой взгляд, в Международной шахматной федерации не должны ждать смены руководства МОК, самим больше проявлять инициативы. И стать первой международной спортивной организацией, полностью восстановившей россиян в правах. Мы, конечно, не олимпийский вид, но при Бахе это было невозможно», — приводит слова Ткачёва ТАСС.

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