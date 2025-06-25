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Стали известны составы команд на Матч всех звёзд российского регби

В воскресенье, 29 июня, в Красноярске пройдёт Матч всех звёзд сборной России по регби. Друг против друга сыграют команды «Запада» и «Востока». Главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин возглавит команду «Востока». Капитан команды «Запада» — Юрий Кушнарёв. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами команд.

Команда «Запад»

Нападающие: Евгений Мишечкин, Даниил Шарабуркин, Дмитрий Пархоменко, Гюнтер ван Вуурен, Михаил Панкратов, Иван Дорофеев, Савелий Слабодкин, Иван Чепрага (все — «Динамо»), Рикерт Корфф, Егор Зыков, Антон Дроздов, Никита Вавилин, Антон Сычёв (все — «Стрела-Ак Барс»), Аллен Стефан де Вит, Денис Машкин, Владимир Подрезов и Богдан Киреев (все — «Локомотив-Пенза»);

Полузащитники: Роман Чекалин и Сергей Козлов (оба — «Динамо»), Степан Хохлов («Стрела»), Иван Овчинников («Локомотив»), Ян Баженов («Слава»);

Защитники: Богдан Виноградов, Даниил Погодаев, Кирилл Голосницкий, Максим Хильчук, Лейтон Экстин (все — «Динамо»), Даниил Потиханов («Локомотив»), Владислав Созонов, Максим Шевцов и Дин Гордон (все — «Стрела»).

Команда «Восток»

Нападающие: Валерий Морозов, Михеил Ратиашвили, Данил Лосенков, Александр Ильин, Виктор Архип (все — «Красный Яр»), Азамат Битиев, Франсуа Эстерхёзен, Евгений Малышкин, Николас Оостхёйзен, Степан Серяков, Виталий Немцев, Евгений Елгин, Андрей Темнов, Максим Гаргалык, Максим Кемаев (все — «Енисей-СТМ»), а также Владимир Арлашов («Металлург»);

Полузащитники: Алексей Щербань, Константин Узунов, Рамиль Гайсин (все — «Енисей-СТМ»), Эрл Даури («Красный Яр»).

Защитники: Дмитрий Герасимов, Денис Симпликевич, Виктор Кононов, Никита Чурашов, Рашид Магомедсаидов, Артем Ровский, Александр Будыченко (все — «Енисей-СТМ»), Даниил Семёнов, Ислам Абдулкадиров, Дмитрий Сухин, Хушнуд Сангинов (все — «Красный Яр»).

Встреча пройдет на стадионе «Авангард» и начнется в 13:00 мск