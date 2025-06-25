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Пловец Шаталов рассказал о победе в финале Кубка России после операции

Пловец Шаталов рассказал о победе в финале Кубка России после операции
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Российский пловец Даниил Шаталов рассказал, какие эмоции он испытал, одержав победу в финале Кубка России после перенесённой операции.

«Естественно, рад — как можно не радоваться победе? Если учесть, сколько я готовился, два с половиной месяца после операции всего прошло, если учесть все эти обстоятельства — результат отличный. Конечно, всегда хочется большего, хочется плыть быстрее, спортсмены всегда хотят максимум, но я собой доволен. Больше хотел, чем остальные, и мне больше повезло.

Буду болеть за ребят в Сингапуре, много друзей поедет, много ребят, с которыми я постоянно общаюсь на сборах. Будем следить, болеть, переживать. Во время нашего отстранения я не смотрел чемпионаты мира и Европы, сейчас будет гораздо интереснее. Хочется увидеть, как они выступят, и присоединиться к ним в будущем.

Обид никаких, это наша жизнь. Всё происходит тогда, когда нужно. Поэтому вернусь сильнее. Чтобы прыгнуть, нужно сделать шаг назад», — передаёт слова Шаталова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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