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Евгения Чикунова победила на дистанции 50 м брассом в финале Кубка России

Евгения Чикунова победила на дистанции 50 м брассом в финале Кубка России
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Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова одержала победу в заплыве на 50 м брассом в финале Кубка России по плаванию, который проходит с 23 по 26 июня в Казани.

Евгения Чикунова завершила дистанцию с результатом 31,02 секунды, опередив ближайшую преследовательницу Елену Богомолову на 0,48 секунды (31,50). Замкнула тройку лидеров Арина Едапина, которая коснулась бортика, остановив секундомер на отметке 31,53 секунды.

Плавание. Финал Кубка России. Женщины. 50 м брасс. Финал:

1. Евгения Чикунова — 31,02
2. Елена Богомолова — 31,50
3. Арина Едапина — 31,53
4. Ануфриева Софья — 31,65
5. Котельникова Анастасия — 31,71
6. Ралина Гилязова — 31,79

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