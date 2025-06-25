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Кирилл Пригода одержал победу в финале Кубка России на дистанции 50 м брассом

Кирилл Пригода одержал победу в финале Кубка России на дистанции 50 м брассом
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Чемпион мира и Европы на короткой воде российский пловец Кирилл Пригода одержал победу на дистанции 50 м брассом в финале Кубка России, который проходит с 23 по 26 июня в Казани.

Кирилл Пригода показал в финальном заплыве результат 27,17 секунды. Второй результат на финише показал Данил Семьянинов, завершивший заплыв с временем 27,45 секунды. Третьим на финише стал Андрей Николаев (27,57 секунды).

Плавание. Финал Кубка России. Мужчины. 50 м брасс. Финал:

1. Кририлл Пригода — 21,17
2. Данил Семьянинов — 27,45
3. Андрей Николаев — 27,57
4. Александр Жигалов — 27,59
5. Кирилл Савич — 27,72
6. Владислав Герасименко — 27,97

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