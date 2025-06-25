Даниил Шаталов выиграл в финале Кубка России на дистанции 200 м вольным стилем
Российский пловец Даниил Шаталов одержал победу в финале Кубка России на дистанции 200 м вольным стилем. Он преодолел дистанцию за 1.47,15. Вторым стал Николай Колесников с результатом 1.47,96. Тройку сильнейших замкнул Владислав Резниченко (1.48,02).
Плавание. Финал Кубка России. Мужчины. 200 м вольным стилем. Финал:
- Даниил Шаталов (Москва-1) — 1.47,15
- Николай Колесников (Москва-1) — 1.47,96
- Владислав Резниченко (Омская область) — 1.48,02
- Ярослав Верещагин (Челябинская область) — 1.48,38
- Александр Щеголев (Санкт-Петербург-1) — 1.48,95
- Роман Котов (Санкт-Петербург-1) — 1.49,22
- Даниил Пузанов (Москва-1) — 1.49,95
- Михаил Довгалюк (Москва-1) — 1.50,08
Финал Кубка России проходит с 23 по 26 июня в Казани.
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