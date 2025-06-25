Дарья Трофимова победила на дистанции 200 м вольным стилем в финале Кубка России
Российская пловчиха Дарья Трофимова одержала победу на дистанции 200 м вольным стилем в финале Кубка России. Она преодолела дистанцию за 1.58,32. Второй стала Дарья Сурушкина с результатом 1.59,44. Тройку сильнейших замкнула Анастасия Маркова (2.00,99).
Плавание. Финал Кубка России. Женщины. 200 м вольным стилем. Финал:
- Дарья Трофимова (Новосибирская область) — 1.58,32
- Дарья Сурушкина (Санкт-Петербург-1) — 1.59,44
- Анастасия Маркова (Воронежская область-1) — 2.00,99
- Елизавета Козубовская (Омская область) — 2.01,14
- Арина Пантина (Тульская-Ярославская области) — 2.01,55
- Александра Цветковская (Воронежская область-1) — 2.01,92
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