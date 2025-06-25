Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дарья Трофимова победила на дистанции 200 м вольным стилем в финале Кубка России

Дарья Трофимова победила на дистанции 200 м вольным стилем в финале Кубка России
Комментарии

Российская пловчиха Дарья Трофимова одержала победу на дистанции 200 м вольным стилем в финале Кубка России. Она преодолела дистанцию за 1.58,32. Второй стала Дарья Сурушкина с результатом 1.59,44. Тройку сильнейших замкнула Анастасия Маркова (2.00,99).

Плавание. Финал Кубка России. Женщины. 200 м вольным стилем. Финал:

  1. Дарья Трофимова (Новосибирская область) — 1.58,32
  2. Дарья Сурушкина (Санкт-Петербург-1) — 1.59,44
  3. Анастасия Маркова (Воронежская область-1) — 2.00,99
  4. Елизавета Козубовская (Омская область) — 2.01,14
  5. Арина Пантина (Тульская-Ярославская области) — 2.01,55
  6. Александра Цветковская (Воронежская область-1) — 2.01,92
Материалы по теме
Даниил Шаталов выиграл в финале Кубка России на дистанции 200 м вольным стилем
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android