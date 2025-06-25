Дарья Трофимова победила на дистанции 200 м вольным стилем в финале Кубка России

Российская пловчиха Дарья Трофимова одержала победу на дистанции 200 м вольным стилем в финале Кубка России. Она преодолела дистанцию за 1.58,32. Второй стала Дарья Сурушкина с результатом 1.59,44. Тройку сильнейших замкнула Анастасия Маркова (2.00,99).

Плавание. Финал Кубка России. Женщины. 200 м вольным стилем. Финал:

Дарья Трофимова (Новосибирская область) — 1.58,32 Дарья Сурушкина (Санкт-Петербург-1) — 1.59,44 Анастасия Маркова (Воронежская область-1) — 2.00,99 Елизавета Козубовская (Омская область) — 2.01,14 Арина Пантина (Тульская-Ярославская области) — 2.01,55 Александра Цветковская (Воронежская область-1) — 2.01,92