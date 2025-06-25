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Чикунова назвала своих потенциальных соперниц на ЧМ в Сингапуре

Чикунова назвала своих потенциальных соперниц на ЧМ в Сингапуре
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Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова назвала своих потенциальных соперниц на чемпионате мира, который пройдёт в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

«По соперницам — в первую очередь Кейт Дугласс, ещё одна американка Гретчен Уолш и британка Анагард Эванс. Поэтому конкуренция на чемпионате мира ожидается крайне серьёзная.

По ощущениям я далеко от пика, всё-таки под нагрузкой, не разгружалась, как плавала большой объём работы, так и продолжала плавать вплоть до первых дней старта. Верим и надеемся, что пик будет в Сингапуре», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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