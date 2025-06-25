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Пригода: три победы — достижение не уникальное, но показатель того, что работаю хорошо

Пригода: три победы — достижение не уникальное, но показатель того, что работаю хорошо
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Чемпион мира и Европы на короткой воде российский пловец Кирилл Пригода высказался о трёх победах в финале Кубка России. Пригода одержал победу на дистанции 50 м, 100 м и 200 м брассом.

«Галочка приятная. Три победы — достижение не уникальное, но положительный показатель того, что работаю хорошо, работаю качественно. Сезон провожу на внутреннем уровне хороший. Однако все понимают, что впереди чемпионат мира, и все расклады смотрим по нему, все ставки на него, все яйца в корзину Сингапура. Остался месяц, времени не так и много. Результаты, показанные здесь, помогут нам с тренером понять, в каком направлении двигаться, чтобы показать в Сингапуре хорошие секунды.

Кого-то конкретного из соперников я выделять бы не хотел по объективным причинам, плотность результатов крайне высокая. При этом все результаты, показанные до ЧМ, просто демонстрируют, что ты на хорошем ходу, что ты хорошо плывёшь. Но те секунды, за которые будут бороться на ЧМ, будут выданы совсем в другой обстановке, совсем другие условия, мандраж», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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