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Чикунова: настроение весёлое, закончила с личными дистанциями хорошо

Чикунова: настроение весёлое, закончила с личными дистанциями хорошо
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Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова поделилась ощущениями после завершения личных соревнований в финале Кубка России по плаванию.

«Настроение весёлое. Закончила со своими личными дистанциями, закончила хорошо. На завтра осталась только эстафета, и всё. Дальше — работать. Оценку тренера оставлю пока секретом, но если говорить про полтинник, я жду только победы. Секунды выходят на 50 м, когда как у меня, в первую очередь, главное просто выиграть. А результат уже какой покажу, такой покажу. На 100 м и 200 м секунды превыше всего», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Евгения Чикунова победила на всех личных дистанциях брассом (50 м, 100 м и 200 м) в финале Кубка России.

Финал Кубка России по плаванию проходит с 23 по 26 июня в Казани.

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