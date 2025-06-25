Пригода назвал свою любимую азиатскую еду перед ЧМ в Сингапуре

Чемпион мира и Европы на короткой воде российский пловец Кирилл Пригода рассказал, какие азиатские блюда он считает любимыми.

«Любимая азиатская еда — поке. И лапша рамен. Особая кухня — это профессиональные издержки, соревнования проходят в разных частях света, и умение адаптироваться к еде — одно из качеств, которое необходимо развивать в себе, чтобы претендовать на стабильную результативность.

Татарскую еду тоже люблю, я не придирчив к еде, моя задача — просто пополнить бак бензином, чтобы организм работал. И дальше — поехали», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.