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Пригода назвал свою любимую азиатскую еду перед ЧМ в Сингапуре

Пригода назвал свою любимую азиатскую еду перед ЧМ в Сингапуре
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Чемпион мира и Европы на короткой воде российский пловец Кирилл Пригода рассказал, какие азиатские блюда он считает любимыми.

«Любимая азиатская еда — поке. И лапша рамен. Особая кухня — это профессиональные издержки, соревнования проходят в разных частях света, и умение адаптироваться к еде — одно из качеств, которое необходимо развивать в себе, чтобы претендовать на стабильную результативность.

Татарскую еду тоже люблю, я не придирчив к еде, моя задача — просто пополнить бак бензином, чтобы организм работал. И дальше — поехали», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

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