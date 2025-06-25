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Пловец Савенко объяснил отсутствие Колесникова и Лифинцева на старте в Казани

Пловец Савенко объяснил отсутствие Колесникова и Лифинцева на старте в Казани
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Чемпион России по плаванию Дмитрий Савенко объяснил отсутствие Климента Колесникова и Мирона Лифинцева на финале Кубка России.

«Климент Колесников и Мирон Лифинцев планируют выступать за границей. Списываться с ними не списывался, общался с Пашей Самусенко, он переживает, поддерживает меня. Мы вместе тренировались с ним на сборе, со своей стороны желаю ему тоже удачи, показать хорошие секунды.

Обид никаких нет, что не приехали главные соперники, мне не скучно в этом плане соревноваться. Единственное, немного грустно, что в принципе не увидел своих друзей, классных ребят, не пообщались, не повеселились вместе. Но ещё будет время и возможность», — передаёт слова Савенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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