Пловец Савенко объяснил отсутствие Колесникова и Лифинцева на старте в Казани

Чемпион России по плаванию Дмитрий Савенко объяснил отсутствие Климента Колесникова и Мирона Лифинцева на финале Кубка России.

«Климент Колесников и Мирон Лифинцев планируют выступать за границей. Списываться с ними не списывался, общался с Пашей Самусенко, он переживает, поддерживает меня. Мы вместе тренировались с ним на сборе, со своей стороны желаю ему тоже удачи, показать хорошие секунды.

Обид никаких нет, что не приехали главные соперники, мне не скучно в этом плане соревноваться. Единственное, немного грустно, что в принципе не увидел своих друзей, классных ребят, не пообщались, не повеселились вместе. Но ещё будет время и возможность», — передаёт слова Савенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.