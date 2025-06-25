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Пловец Савенко рассказал о своих задачах в финале Кубка России в Казани

Пловец Савенко рассказал о своих задачах в финале Кубка России в Казани
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Российский пловец Дмитрий Савенко рассказал, какие задачи он ставит перед собой в финале Кубка России по плаванию, проходящего с 23 по 26 июня в Казани.

«Побеждать всегда приятно, единственное — хочется плыть всегда быстрее. Результатом немного поэтому недоволен, надеюсь, что с ребятами в борьбе сможем показать более быстрые секунды. Тем не менее, несмотря на отсутствие лидеров, у нас была борьба, на финише была заруба. Выиграл — хорошо, я рад. Специальной тактики при подготовке нет, работали на Тенерифе, посмотрим, что из этого выйдет.

Ребята все амбициозные, все хотят показать лучшие секунды. Старт идёт как особая тренировка, соревнования нельзя заменить ничем другим, никакими простартовками. Абсолютно другая атмосфера, трибуны, конкуренция, это помогает более уверенными быть и расслабленными на стартах другого уровня, более важных», — передаёт слова Савенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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