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Трофимова объяснила почему не стала отбираться на 200 метров вольным стилем на ЧМ

Трофимова объяснила почему не стала отбираться на 200 метров вольным стилем на ЧМ
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Российская пловчиха Дарья Трофимова объяснила, почему не стала отбираться на дистанцию 200 м вольным стилем на чемпионат мира. В финале Кубка России Трофимова заняла первое место, показав результат 1.58,32.

«Результат показала рабочий, не скажу, что секунды быстрые, но думала, что всё будет хуже. Если по десятибальной шкале, то поставлю четвёрку себе, по текущему своему состоянию. Мы никак не готовились специально к этому старту, не разгружались. Пока что плывём под нагрузкой, проходящий старт, как тренировка. Отработать какие-то технические элементы, понять над чем надо дальше работать.

Для меня старт перед ЧМ в плюс. Разогнаться, почувствовать скорость. Понять на что я сейчас в принципе готова, на данный момент, какие секунды готова показать. У меня основная дистанция сотня, но про 200 метров тоже не забываю. На чемпионате России не плыла 200 метров, потому что в один день были и 50 метров, и 200. Решили проплыть «полтинник», а сейчас уверенность появилась в себе, на тренировках готовили все дистанции.

Форма не оптимальная, но надо тренироваться ещё сильнее чтобы показать «десятку» в Сингапуре. После Кубка России едем в Москву на базу Круглое. Потом летим в Малайзию для акклиматизации и оттуда уже в Сингапур», – передаёт слова Трофимовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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