Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россиянки Кедрина и Казанцева завоевали золото и серебро на ЧЕ среди юниоров

Россиянки Кедрина и Казанцева завоевали золото и серебро на ЧЕ среди юниоров
Комментарии

Российская спортсменка Александра Кедрина завоевала золотую медаль в прыжках с вышки на чемпионате Европы среди юниоров по прыжкам в воду. Виктория Казанцева стала второй в этом виде программы соревнования, проходящего в греческих Афинах.

Александра Кедрина закончила соревнования с результатом 431,15 балла. Серебряную медаль завоевала ещё одна россиянка Виктория Казанцева (412,00). Бронзовым призёром чемпионата Европы стала немецкая прыгунья Юле Леони Айзенберг, показавшая результат 382,90 балла.

Прыжки в воду. Чемпионат европы среди юниоров. Девушки, вышка:

1. Александра Кедрина (Россия) — 431,15
2. Виктория Казанцева (Россия) — 412,00
3. Юле Леони Айзенберг (Германия) — 382,90

Материалы по теме
Чикунова: настроение весёлое, закончила с личными дистанциями хорошо
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android