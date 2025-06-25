Россиянки Кедрина и Казанцева завоевали золото и серебро на ЧЕ среди юниоров

Российская спортсменка Александра Кедрина завоевала золотую медаль в прыжках с вышки на чемпионате Европы среди юниоров по прыжкам в воду. Виктория Казанцева стала второй в этом виде программы соревнования, проходящего в греческих Афинах.

Александра Кедрина закончила соревнования с результатом 431,15 балла. Серебряную медаль завоевала ещё одна россиянка Виктория Казанцева (412,00). Бронзовым призёром чемпионата Европы стала немецкая прыгунья Юле Леони Айзенберг, показавшая результат 382,90 балла.

Прыжки в воду. Чемпионат европы среди юниоров. Девушки, вышка:

1. Александра Кедрина (Россия) — 431,15

2. Виктория Казанцева (Россия) — 412,00

3. Юле Леони Айзенберг (Германия) — 382,90