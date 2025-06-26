Пригода: считаю себя молодым душой и телом, мне ещё есть что доказывать и за что бороться

Чемпион мира и Европы на короткой воде российский пловец Кирилл Пригода рассказал о своей роли наставника в национальной команде.

– Чувствуете свою особую роль в этой команде? В Будапеште Мирон Лифинцев много говорил о наставничестве в вашей стороны молодым ребятам.

– Я всегда открыт для любых разговоров, любых обсуждений. Ребята это знают, многие подходят ко мне, спрашивают. Я максимально стараюсь быть честным со всеми, откровенным. Где-то бывает такой момент, что важно приободрить ребят, помочь им поверить в себя и свои силы. Где-то наоборот, чуть приспустить.

Я стараюсь не лезть туда, куда мне не следует лезть, всё-таки у каждого спортсмена есть тренер, который в первую очередь отвечает за подготовку спортсменов. Я с высоты своего опыта, со своей историей могу подсказать какие-то мелочи. Ребята об этом знают, многие подходят, обращаются.

Акцентирую внимание на том, что я не один такой, у нас уже достаточно опытных ребят, кому есть что рассказать. И мы все открытые, и Олег Костин, и даже Климент Колесников. Он по возрасту ещё молод, но опыта у него уже хоть отбавляй. Тем не менее все уважительно относятся друг к другу, команда формируется всегда на принципах взаимного уважения. Революционеров каких-то в команде, слава богу, нет.

– В хорошем смысле этого слова уже воспринимаете себя как главного ветерана сборной? Принимаете на себя эту «отеческую» роль?

– Я не прошу меня называть так, называют ветераном – пожалуйста. Но я считаю себя ещё достаточно молодым, и душой, и телом. Мне есть ещё что доказывать, есть за что побороться. Есть возможности для этого, есть ещё силы. Стараюсь никак не привязываться к шаблонам, которые навязывают вне бассейна. Тем более что тенденция мирового плавания показывает, что возраст не имеет значения и границ. Историй таких предостаточно, – сказал Пригода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.