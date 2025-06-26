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Пригода рассказал о важности ЧМ на короткой воде в Будапеште перед ЧМ в Сингапуре

Пригода рассказал о важности ЧМ на короткой воде в Будапеште перед ЧМ в Сингапуре
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Российский пловец Кирилл Пригода высказался о важности выступления отечественных спортсменов в прошедшем чемпионате мира — 2024 на короткой воде в преддверии ЧМ-2025 в Сингапуре.

– Для россиян будет плюсом, что перед ЧМ в Сингапуре был ещё ЧМ на короткой воде в Будапеште? В определённом смысле проба пера на международной арене после возвращения.
– Конечно. ЧМ на короткой воде был определённым вступительным этапом для многих ребят, и это была хорошая, правильная ступень. Перед более ответственными, серьёзными, напряжёнными стартами, где все будут бороться за максимальный результат.

Команда справилась отлично, конечно, у некоторых ребят были ошибки, были те, кто не до конца был готов к такому давлению, уровню конкуренции, не справился ментально. Не все были довольны результатом, но уверен, что обсудили с тренерами, что было сделано неправильно, всё обдумали, обговорили, проделали определённую работу над ошибками и с новой базой заходят сейчас на этот старт. Что будет, я загадывать не стану, не хочу. Посмотрим, увидим. Болейте за нас, — сказал Пригода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря 2024 года. Российские пловцы завоевали шесть золотых и четыре серебряные награды, заняв второе место в медальном зачёте соревнований. Сборная России в мужской комбинированной эстафете 4x100 м установила мировой рекорд.

Чемпионат мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре пройдёт с 11 июля по 3 августа.

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