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Пловец Пригода оценил свою готовность к чемпионату мира в Сингапуре

Пловец Пригода оценил свою готовность к чемпионату мира в Сингапуре
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Призёр чемпионатов мира и Европы по плаванию Кирилл Пригода высказался о своей форме перед стартом чемпионата мира в Сингапуре.

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре пройдёт с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены примут участие в турнире в нейтральном статусе.

– Финал Кубка России стоит рассматривать как промежуточный тренировочный старт? Ждать быстрых секунд сейчас наивно?
– Никто выдавать свой максимум не будет, да и не стоит этого делать. Не те кондиции. Вся команда настроена на рабочие секунды, важно проделать тренировочный блок и выйти на оптимальные наработки. Только реализовывать их важно не сейчас в Казани, а уже в Сингапуре на чемпионате мира. Весь фокус уже на ЧМ.

– Вы можете хотя бы примерно оценить степень готовности к чемпионату мира?
– Готовность понятие сложное, по-настоящему оценить себя, понять, готов я или нет, смогу только с утра в день старта. Не раньше. Сейчас работа ведётся, есть определённые наработки, которые необходимо подточить. Немножко усилить внимание, концентрацию, чтобы всё реализовать ровно в том качестве, в каком это нужно будет на чемпионате мира. Но у нас для этого есть целый месяц, так что времени достаточно, — сказал Пригода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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