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Пловец Пригода высказался о потенциальных соперниках на ЧМ в Сингапуре

Пловец Пригода высказался о потенциальных соперниках на ЧМ в Сингапуре
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Призёр чемпионатов мира и Европы по плаванию Кирилл Пригода ответил на вопрос о своих потенциальных соперниках на чемпионате мира в Сингапуре.

– Кого выделите из главных соперников? За кем следите? Кто вам импонирует?
– Учитывая, что мы долгое время были отрезаны от мирового плавания, в течение трёх лет практически с ним не взаимодействовали, контингент и пул спортсменов-претендентов на высокие награды серьёзно обновился. Много новых фамилий, много новых, свежих лиц. И это действительно мотивирует тренироваться усерднее. Новые соперники, новые условия, новые методики. Работать по-старому, как привычно, как было раньше, уже не сработает.

– Хорошо, а был спортсмен, который больше всего вас удивил за время отсутствия на международной арене?
– Перечислять можно многих, у каждого своя история. На Олимпиаде в Париже было много сенсаций, даже на предыдущих чемпионатах мира было много интересного. Но сейчас всё будет с нового, чистого листа, — сказал Пригода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре пройдёт с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены примут участие в турнире в нейтральном статусе.

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