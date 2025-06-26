Пригода: у кого какое время было по сезону, теряет значение, когда вы в одном бассейне

Призёр чемпионатов мира и Европы по плаванию Кирилл Пригода заявил, что не видит смысла смотреть на результаты других спортсменов перед началом чемпионата мира в Сингапуре.

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре пройдёт с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены примут участие в турнире в нейтральном статусе.

– Промежуточно в любом случае смотрите свои раскладки по секундам, в том числе с оценкой уровня соперничества на мировой арене? Насколько довольны текущими результатами?

– Я не люблю сравнивать секунды. Как уже раньше и говорил, заплыв выигрывают не секундами. Выигрывает победитель касанием, борьбой. Время уходит в этом случае на второй план.

– То есть в любом случае важна живая борьба в бассейне? Заочное соперничество не работает?

– Абсолютно верно. У кого было какое время по сезону, безусловно, важно, но всё это теряет какое-либо значение, когда вы вдвоём на разных дорожках в одном бассейне и ведёте борьбу уже друг с другом напрямую. Секунды, показанные многими спортсменами по сезону, – это приятный ориентир, на который следует работать. Это важный показатель, но точно не залог медалей или побед, — сказал Пригода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.