Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Пригода допустил, что молодые россияне будут волноваться на ЧМ в Сингапуре

Пригода допустил, что молодые россияне будут волноваться на ЧМ в Сингапуре
Аудио-версия:
Комментарии

Призёр чемпионатов мира и Европы по плаванию Кирилл Пригода предположил, что молодые российские спортсмены будут сильно волноваться во время чемпионата мира в Сингапуре.

– Для многих российских пловцов чемпионат мира в Сингапуре станет первым крупным стартом в карьере. Молодых может накрыть мандраж?
– Честно признаюсь – такое вполне возможно. Этот сценарий не исключён. Мы все люди, у нас у всех есть какие-то свои переживания, страхи и волнения. Опыт – это такая штука, которая позволяет через анализ с холодной головой проделывать какую-то работу. Не вдаваясь в лишние эмоции. В таком случае появляется определённая уверенность, знание обстановки, атмосферы. И в дальнейшем это всё уже можно будет аккумулировать в сторону конечного результата, — сказал Пригода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре пройдёт с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены примут участие в турнире в нейтральном статусе.

Материалы по теме
«Это на 90% Олимпиада». Лидер российской команды пловцов – о подготовке к ЧМ-2025
Эксклюзив
«Это на 90% Олимпиада». Лидер российской команды пловцов – о подготовке к ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android