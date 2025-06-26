Пригода допустил, что молодые россияне будут волноваться на ЧМ в Сингапуре

Призёр чемпионатов мира и Европы по плаванию Кирилл Пригода предположил, что молодые российские спортсмены будут сильно волноваться во время чемпионата мира в Сингапуре.

– Для многих российских пловцов чемпионат мира в Сингапуре станет первым крупным стартом в карьере. Молодых может накрыть мандраж?

– Честно признаюсь – такое вполне возможно. Этот сценарий не исключён. Мы все люди, у нас у всех есть какие-то свои переживания, страхи и волнения. Опыт – это такая штука, которая позволяет через анализ с холодной головой проделывать какую-то работу. Не вдаваясь в лишние эмоции. В таком случае появляется определённая уверенность, знание обстановки, атмосферы. И в дальнейшем это всё уже можно будет аккумулировать в сторону конечного результата, — сказал Пригода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре пройдёт с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены примут участие в турнире в нейтральном статусе.