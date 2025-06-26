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Гарри Каспаров* замешан в подготовке госпереворота в Южном Судане — Bloomberg

Гарри Каспаров* замешан в подготовке госпереворота в Южном Судане — Bloomberg
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13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* оказался замешан в подготовке госпереворота в Южном Судане. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источника, гроссмейстер причастен к покупке оружия, которое должно было использоваться для смены власти в африканской стране. Каспаров* свёл южносуданского революционера Питера Аджака с финансистом с Уолл-стрит Робертом Граньери, итогом встречи стало выделение $ 7 млн на автоматы Калашникова, гранаты, а также зенитные ракетные комплексы Stinger. Каспаров*, комментируя информацию о своей причастности причастности к попытке вооружённого госпереворота, заявил, что «провёл большую часть своей жизни, отстаивая гражданские права и продвигая демократию во всем мире».

На данный момент ни Граньери, ни Каспарову* не предъявлены какие-либо обвинения по этому делу.

*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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