Пригода: чемпионат мира по длинной воде — это на 90 процентов Олимпиада

Российский пловец Кирилл Пригода сравнил чемпионат мира в 50-метровом бассейне с Олимпийскими играми.

– По общему медальному результату ЧМ в Будапеште был и правда весьма удачным. Это даёт больше веры в себя либо, наоборот, будет риск неоправданных ожиданий?

– У ребят есть адекватное восприятие ситуации, никакой излишней самоуверенности. Сравнивать эти чемпионаты – абсолютно глупое, вредное занятие. В Сингапуре будет совершенно другая история, новые вводные данные. Математика будет другой. Работать нужно с холодной головой, без какой-либо предвзятости, стереотипов, ожиданий.

Ожидается серьёзный старт, чемпионат мира по длинной воде – это на 80-90 процентов Олимпийские игры. По уровню соперничества это практически Олимпиада. И по своей важности для спортсменов. Поэтому настрой у всех и отдача будут максимальными. Туристами в Сингапур ехать не надо. Туда надо ехать работать, настраиваться, выкладываться, отдавать всего себя и бороться.

– В Будапеште вам частично не повезло на личных дистанциях – уступали «золото» в последний момент. Это даст дополнительную мотивацию в Сингапуре?

– Я Будапешт уже давно для себя отпустил, сейчас стараюсь про него даже не вспоминать. Это всё прошлое, а надо смотреть в будущее. Вперёд. Это случилось, это уже история. Новый сезон, новые задачи. И надеюсь, что новый результат, — сказал Пригода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

29-летний Пригода — чемпион мира и Европы на короткой воде, многократный призёр чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта России.