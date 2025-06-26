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Пригода рассказал о планах по акклиматизации на ЧМ в Сингапуре

Пригода рассказал о планах по акклиматизации на ЧМ в Сингапуре
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Российский пловец Кирилл Пригода рассказал о планах по адаптации к климатическим условиям на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

– Выступления в Азии – другой климат, часовой пояс, долгие перелёты – сыграют свою роль? Поможет ли опыт ЧМ и Олимпиады в Японии?
– Понимание, как адаптироваться к таким условиям, как подводить свой организм к ним есть. Для меня это уже не первый опыт выступления в Азии, как и для многих других ребят. У всех будет понятная задача – максимально быстро настроиться к условиям, климату, питанию, режиму, часовым поясам Сингапура.
Важно и прочувствовать воду, бассейн. Выйти на свои оптимальные секунды, а там дальше уже будет видно. Мы подумали над тем, как это лучше сделать, поэтому перед чемпионатом мира проведём предстартовый акклиматизационный сбор в Малайзии, — сказал Пригода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Чемпионат мира — 2025 по водным видам спорта пройдёт с 11 июля по 3 августа.

29-летний Пригода — чемпион мира и Европы на короткой воде, многократный призёр чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта России.

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