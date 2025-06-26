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11-летний сын российской теннисистки стал чемпионом Испании среди юниоров

11-летний сын российской теннисистки стал чемпионом Испании среди юниоров
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11-летний Владимир Майоров, сын чемпионки Европы по настольному теннису россиянки Светланы Майоровой (Бахтиной), выиграл чемпионат Испании по настольному теннису среди игроков до 19 лет. Об этом сообщает AS.

В финале Майоров в трёх партиях победил испанца Мартина Рече, который был на семь лет старше него (11:3, 11:6, 11:6). В 1/8 финала Владимир одолел Мигеля Анхеля Кабесаса (3-0), действующего чемпиона Испании среди игроков до 18 лет.

В мировом рейтинге Майоров занимает первое место среди игроков до 13 лет.

Мать Владимира — россиянка Светлана Майорова. В 1994 году в Бирмингеме вместе со сборной она становилась чемпионкой Европы в командном турнире. Отец игрока — россиянин Эдуард Майоров, также игрок в настольный теннис.

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