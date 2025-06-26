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Счётная палата РФ недосчиталась 2,8 млрд рублей, изучая отчёт по спорту за 2024 год

Счётная палата РФ недосчиталась 2,8 млрд рублей, изучая отчёт по спорту за 2024 год
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Счётная палата РФ представила заключение об исполнении федерального бюджета в сфере спорта за 2024 год, в рамках контрольного мероприятия были выявлены 28 нарушений и недостатков на общую сумму 2,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба комитета Госдумы по спорту.

Заседание комитета Госдумы по физической культуре и спорту, на котором рассмотрели законопроект «Об исполнении федерального бюджета за 2024 год», прошло во вторник, 24 июня, в этот же день было представлено заключение Счётной палаты об исполнении федерального бюджета в сфере спорта за минувший год.

«На заседании присутствовали статс-секретарь – заместитель министра спорта Александр Никитин, заместитель министра спорта Мгер Гандилян, заместитель председателя Счётной палаты Галина Изотова, директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина Светлана Гашкина, заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства Наталья Паршикова.

Счётная палата представила заключение об исполнении федерального бюджета в сфере спорта за 2024 год. В рамках проведённого контрольного мероприятия Счётной палатой были выявлены 28 нарушений и недостатков на общую сумму 2,8 млрд рублей. Бюджетная отчётность за 2024 год признана достоверной. Комитет принял представленную информацию к сведению и рекомендовал Минспорту принять меры по устранению выявленных нарушений и недопущению их в будущем.

Законопроект об исполнении федерального бюджета за 2024 год депутаты — члены комитета рекомендовали к принятию в первом чтении», — говорится в сообщении.

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