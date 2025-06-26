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«Сфотографировались в отделе с овощами». Бородин — о популярности после золота на ЧМ-2024

«Сфотографировались в отделе с овощами». Бородин — о популярности после золота на ЧМ-2024
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Российский пловец Илья Бородин рассказал, что изменилось в его жизни после победы на чемпионате мира — 2024 на короткой воде в Будапеште (Венгрия).

— Что-то поменял статус чемпиона мира?
— Не думаю. Это просто очередная ступень какой-то эволюции спортсмена. Да, приятно, узнавали, со мной на Новый год сфотографировались в отделе с овощами. Но люди достаточно быстро всё забывают, и уже со мной никто не фотографируется (смеётся). Я этому не придаю особого значения. Мне комфортно, когда я более-менее неизвестная лошадка. Но то, что это произошло наконец-то — только радость и только положительные эмоции, — сказал Бородин в видео, опубликованном пресс-службой «Матч ТВ».

22-летний Бородин завоевал золотую медаль чемпиона мира на короткой воде на дистанции 400 м комплексом. Также он является чемпионом Европы 2021 года на длинной воде и короткой воде, серебряным призёром ЧМ-2021 на короткой воде.

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