Результаты чемпионата России по борьбе среди женщин 2025, все победители и призёры

25 и 26 июня в Москве состоялся чемпионат России по женской борьбе, по итогам которого будет формироваться состав на чемпионат мира — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с победителями и призёрами российского первенства.
Борьба. Женщины. Чемпионат России — 2025:
До 50 кг:
1. Наталья Пудова (Республика Хакасия)
2. Елизавета Смирнова (Республика Дагестан)
3. Алдынай Даржаа (Республика Тыва) и Аяна Ухеева (Республика Бурятия).
До 53 кг:
1. Наталья Малышева (Республика Хакасия)
2. Анжелика Ветошкина (Санкт-Петербург)
3. Валерия Тюкпиекова (Пермский край) и Венера Нафикова (Санкт-Петербург).
До 55 кг:
1. Екатерина Вербина (Республика Дагестан)
2. Александра Скиренко (Краснодарский край)
3. Кристина Пономарева (Брянская область) и Виктория Ваулина (Пермский край).
До 57 кг:
1. Ольга Хорошавцева (Красноярский край)
2. Жаргалма Цыремпилова (Республика Бурятия)
3. Кристина Михнева (Севастополь, Республика Крым) и Наталья Прокопьева (Республика Дагестан).
До 59 кг:
1. Анастасия Сидельникова (Кемеровская область)
2. Ульяна Тукуренова (Республика Бурятия)
3. Вероника Чумикова (Республика Чувашия) и Марина Симонян (Ростовская область).
До 62 кг:
1. Амина Танделова (Республика Северная Осетия)
2. Алина Касабиева (Республика Северная Осетия).
3. Светлана Липатова (Республика Татарстан) и Екатерина Кошкина (Республика Татарстан).
До 65 кг:
1. Динара Кудаева (Красноярский край)
2. Инна Тражукова (Москва)
3. Анастасия Яковлева (Республика Чувашия) и Валерия Дондупова (Республика Бурятия).
До 68 кг:
1. Ханум Велиева (Красноярский край)
2. Алина Шевченко (Московская область)
3. Вусала Парфианович (Республика Дагестан) и Ани Махмудян (Рязанская область).
До 72 кг:
1. Ксения Буракова (Республика Дагестан)
2. Олеся Безуглова (Санкт-Петербург)
3. Светлана Бабушкина (Брянская область) и Виктория Царева (Санкт-Петербург).
До 76 кг:
1. Кристина Шумова (Красноярский край)
2. Валерия Трифонова (Красноярский край)
3. Мария Силина (Москва).