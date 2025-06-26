Результаты чемпионата России по борьбе среди женщин 2025, все победители и призёры

25 и 26 июня в Москве состоялся чемпионат России по женской борьбе, по итогам которого будет формироваться состав на чемпионат мира — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с победителями и призёрами российского первенства.

Борьба. Женщины. Чемпионат России — 2025:

До 50 кг:

1. Наталья Пудова (Республика Хакасия)

2. Елизавета Смирнова (Республика Дагестан)

3. Алдынай Даржаа (Республика Тыва) и Аяна Ухеева (Республика Бурятия).

До 53 кг:

1. Наталья Малышева (Республика Хакасия)

2. Анжелика Ветошкина (Санкт-Петербург)

3. Валерия Тюкпиекова (Пермский край) и Венера Нафикова (Санкт-Петербург).

До 55 кг:

1. Екатерина Вербина (Республика Дагестан)

2. Александра Скиренко (Краснодарский край)

3. Кристина Пономарева (Брянская область) и Виктория Ваулина (Пермский край).

До 57 кг:

1. Ольга Хорошавцева (Красноярский край)

2. Жаргалма Цыремпилова (Республика Бурятия)

3. Кристина Михнева (Севастополь, Республика Крым) и Наталья Прокопьева (Республика Дагестан).

До 59 кг:

1. Анастасия Сидельникова (Кемеровская область)

2. Ульяна Тукуренова (Республика Бурятия)

3. Вероника Чумикова (Республика Чувашия) и Марина Симонян (Ростовская область).

До 62 кг:

1. Амина Танделова (Республика Северная Осетия)

2. Алина Касабиева (Республика Северная Осетия).

3. Светлана Липатова (Республика Татарстан) и Екатерина Кошкина (Республика Татарстан).

До 65 кг:

1. Динара Кудаева (Красноярский край)

2. Инна Тражукова (Москва)

3. Анастасия Яковлева (Республика Чувашия) и Валерия Дондупова (Республика Бурятия).

До 68 кг:

1. Ханум Велиева (Красноярский край)

2. Алина Шевченко (Московская область)

3. Вусала Парфианович (Республика Дагестан) и Ани Махмудян (Рязанская область).

До 72 кг:

1. Ксения Буракова (Республика Дагестан)

2. Олеся Безуглова (Санкт-Петербург)

3. Светлана Бабушкина (Брянская область) и Виктория Царева (Санкт-Петербург).

До 76 кг:

1. Кристина Шумова (Красноярский край)

2. Валерия Трифонова (Красноярский край)

3. Мария Силина (Москва).