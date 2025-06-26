В Москве прошла жеребьёвка международного турнира «Шахматные звёзды 5.0»

25 июня в ресторане Shore House Village в Estate Mall состоялось торжественное открытие Международного турнира «Шахматные звёзды 5.0». Вечер посетили все мировые гроссмейстеры, участвующие в грандиозных соревнованиях, друзья и партнёры проекта — поклонники шахматного спорта.

Спортсмены приняли участие в жеребьёвке, которую провёл главный судья турнира Артём Ахметов. Номера гроссмейстеров распределились в следующем порядке:

Фото: Пресс-служба «Шахматные звёзды»

Сергей Карякин, Россия – 7;

Теймур Раджабов, Азербайджан – 4;

Владислав Артемьев, Россия – 3;

Евгений Томашевский, Россия – 2;

Раунак Садхвани, Индия – 5;

Хоу Ифань, Китай – 6;

Александра Горячкина, Россия – 8;

Екатерина Лагно, Россия – 9;

Бибисара Асаубаева, Казахстан – 1;

Валентина Гунина, Россия – 10.

Гости мероприятия стали свидетелями жеребьёвки шахматистов, пообщались со спортсменами и организаторами, узнали всё об особенностях пятого турнира «Шахматные звёзды». Настроение вечера задали артист Женя Моисеев и диджей JOLA.

Звёздные гости открытия: актёр Вячеслав Копейкин, режиссёр Марюс Вайсберг, спортсменки Алсу Миназова и Дарья Дубова, актриса и певица Анна Калашникова.

«С каждым годом турнир становится всё более масштабным и сохраняет международный статус. В этом году в нём впервые участвуют дети из ОАЭ, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Беларуси. Благодарим наших партнёров за их неоценимую поддержку, которая позволяет нам развивать грандиозное событие в мире шахматного спорта», – отметил генеральный директор компании «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов.

Игры пятого Международного турнира «Шахматные звёзды», который всего за несколько лет стал одним из самых грандиозных и успешных соревнований по шахматам, пройдут с 26 по 30 июня. В новом турнире примут участие 10 выдающихся мировых гроссмейстеров. Общий призовой фонд — 15 млн рублей, главной площадкой соревнований в этом году станет павильон «Азербайджан» на ВДНХ в Москве.

Фото: Пресс-служба «Шахматные звёзды»

Стать зрителем грандиозных соревнований может любой желающий – для этого нужно приобрести бесплатный билет, пройдя регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция турнира для гроссмейстеров пройдёт в группе генерального информационного партнёра, спортивного портала «Чемпионат», в социальной сети «Одноклассники».

Главный судья турнира – исполнительный директор Федерации шахмат Москвы Артём Ахметов, комментатор основного турнира у взрослых – международный гроссмейстер Сергей Шипов.